السيطرة على حريق هائل فى منطقة الشويخ الصناعية بالكويت

كتب مصطفى عنبر

أعلنت قوة الإطفاء العام الكویتیة، الیوم الأربعاء، تمكن 150 رجل إطفاء من السیطرة على حریق ھائل إندلع فجر الیوم، بأحد الأسواق المركزیة الكائنة في منطقة الشویخ الصناعیة. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، مشيرة الى أن بلاغ ورد في تمام الساعة 51ر5 صباحا یفید بنشوب حریق كبیر وعلى إثره تم توجیه 6 فرق إطفاء من مراكز الشویخ الصناعیة والشھداء والعارضیة والمدینة والسالمیة والإسناد وكان الوقت المستغرق لوصول أول فرقة إطفاء للموقع في غضون أربع دقائق.

وأضافت ، أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحریق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة وبذلت جھودا كبیرة باستخدام آلیات السلالم الھیدرولیكیة التي مكنت فرق الإطفاء من السیطرة على موقع الحادث الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع رغم المعوقات التي واجھت الفرق خلال عملھا منھا وقوع انھیارات بالسقف المصنوع من الكیربي ، مشيرة الى أن القوة أنه تجري حالیا عملیة البحث عن أحد الأشخاص المفقودین بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عن الاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحریق.