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السجن 5 سنوات لـ رئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك السلال

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:37 م
السجن 5 سنوات لـ رئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك السلال عبد الملك السلال
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، بأنه تم الحكم بالسجن 5 سنوات على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك السلال في الجزائر.

وفى وقت سابق قبلت المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، طعنا بالنقض قدمه دفاع المتهمين في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الدولة والجيش، وهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري الاستخبارات السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلاً عن دفاع المتهمين، بأن قبول الطعن يعني إعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية جديدة، بعدما أيدت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في وقت سابق، حكمًا بسجن المذكورين لمدة 15 عامًا.

 

 

 

 

 

 


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