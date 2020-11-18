السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محرر رسمى بالتجمع الخامس

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين علاء الدين الخولي وإيهاب حسن، وأمانة سر محمد طه.

ووكشف قرار الإحالة قيام المتهم "مدحت .م"، بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل منسوب لمكتب توثيق سيدي جابر بالاسكندرية، وذلك بطريق الاصطناع وذيله بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين ومهره ببصمات أختام نسبها زورا لتلك الجهة.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بمساعدة آخر مجهول بتقليد خاتمي شعار الجمهورية والكودي الخاصين بجهة حكومية وهي مكتب توثيق سيدي جابر بالاسكندرية، بأن اصطنعا خاتمين علي غرار الصحيح منها، واستعملوه بأن مهروا بها المحرر المزور.