الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض مقابل تحسين عن تغطية الترعة الشرقاوية

دمياط - معتز الشربينى

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 260 الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن قرار فرض مقابل تحسين علي العقارات المبنىة والتي طرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة لمشروع تغطية الترعة الشرقاوية وإنشاء طريق بمدينة دمياط والتي تقع بمنطقة التحسين علي مسافة 150 مترا من حدي الطريق الناتج بعد تغطية الترعة الشرقاوية والموضحة بالخريطة المساحية والمرفقة بالقرار.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته وتعديلاته، والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قواو السيد محافظ دمياط وقم 356 لسنة 1964م في 12/8/1964 م وذلك بإعتماد خطوط التنظيم بشارع الدكتور علي مشرفة بعرض 20 مترا واعنبار الأجزاء المتداخلة في عرض الشارع مم المنفعة العامة والموضحة على الخرائط المساحة أرقام( 43 /32 / 29 /47 /49/ 50) وعلى قرار محافظ دمياط رقم 358 لسنة 1964م في 12/8/1964 م.

وذلك باعتماد خطوط التنظيم بشارع عزبة البرج بعرض 25 مترا واعتبار الأجزاء المتداخلة في عرض الشارع من المنفعة العامة والموضحة على الخرائط المساحية ارقام (53 / 54/ 65/ 64/ 62/ 52/61/ 60/ 59) وعلى قرار محافظ دمياط رقم 359لسنة 1964م في 12/8/1964 م وذلك بإعتماد خطوط التنظيم بشارع الترعة الشرقاوية بعرض 20 مترا واعتبار الأجزاء المتداخلة في عرض الشارع من المنفعة العامة والموضحة على الخرائط المساحية ارقام( 43 /32 /26 /47/ 49/ 50) وعلى كتاب الادارة العامة للموارد المائيه والري بدمياط بشأن تغطية ترعة عزبة البرج المارة بمدينة دمياط ابتداءا من الكيلو 22 خلف جمعية تنمية المجتمع بالشعراء حتي الكيلو 7.45 بعزبة اللحم امام مسحد الحطاب .

وعلي مذكرة السيد المستشار القانوني المعتمدة من السيد محافظ دمياط في 2012/12/30 بأن عملية تغطية الترعة الشرقاوية من أعمال المنفعة العامة مع تطبيق أحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2014 بإعتبار مشروع تنظيم ميدان شارع صلاح سالم والترعة الشرقاوية بمدينة دمياط من اعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد (38) في 2014/9/18 وعلي كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بشأن طلب استصدار قرار بفرض مقابل تحسين علي العقارات المبنية وعلي مذكرة الاداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه بديوان عام المحافظه بإن طلب اتخاذ الاجاراءات الازمة نحو اصدار قرار في هذا الشأن طبقاً لمحكمة قانون رقم 222 لسنة 1955 وعلي الخريطة المساحية المحدد عليها المشروع وحدود منطقة التحسين وتضمن القرار التصديق على فرض مقابا تحسين علي العقارات المبنىة والتي طرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة لمشروع تغطية الترعة الشرقاوية وانشاد طريق بمدينة دمياط والتي تقع بمنطقة التحسين علي مسافة 150 مترا من حدي الطريق الناتج بعد تغطية الترعة الشرقاوية والموضحة بالخريطة المساحية والمرفقة بالقرار .





قرار محافظ دمياط







المخطط التفصيلى لقرية فى دمياط







قرار الجريدة الرسمية فى دمياط



