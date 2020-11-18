التدخين الإلكترونى يزيد خطر الإصابة بكورونا ومضاعفاته الخطيرة

كتبت هند عادل

يحارب العالم جائحة فيروس كورونا منذ شهور، ويبحث الناس عن طرق لوقف انتشار العدوى، وتم تقديم توصيات مختلفة من قبل وكالات صحية مختلفة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الفيروس، أبرزها ارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي، واتباع النظافة المناسبة لليدين والجهاز التنفسي وغيرها، كلها تدابير معروفة لتقليل انتشار الفيروس بشكل كبير، ولتقليل خطر المضاعفات الناجمة عن كورونا ، يُنصح الأشخاص بالإقلاع عن التدخين والحفاظ على مناعتهم قوية للغاية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام حتى لو تعرضوا للفيروس.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ارتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بـفيروس كورونا منذ بداية الوباء، بالنظر إلى أنه من المعروف أن الفيروس يؤثر بشكل أساسي على الرئتين ، فإن خطر تلف الأعضاء الحيوية كان أعلى لدى المدخنين ، نظرًا لأن صحة رئتهم قد عانت بالفعل من أضرار جسيمة ووجد لاحقًا أيضًا أن البروتين الشائك للفيروس التاجي الجديد يرتبط بمستقبلات ACE2 على الخلايا البشرية ، ونسبة حدوثها أعلى بكثير لدى المدخنين عنها لدى غير المدخنين.

وفقًا لدراسة حديثة ، فقد وجد أنه حتى الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نُشرت الدراسة في مجلة صحة المراهقين الأمريكية.

وقد وجد أن الشباب الذين يدخنون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من خمس إلى سبع مرات ، مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية تم ربط الخطر بالتأثير الضار للتدخين الإلكتروني على صحة الرئة.



السجائر الالكترونية

وفقًا للباحثين ، فإن ما يجعل الـسجائر الالكترونية خطيرًا هو محتويات السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين والمعادن الثقيلة والجزيئات فائقة الدقة وفقًا للوائح أيضًا ، فإن هذه العناصر ليست موحدة ، وتعتمد إلى حد كبير على العلامات التجارية على ما تستخدمه في هذه المنتجات ، مما يزيد أيضًا من مخاوف السلامة".

يعتقد الكثير من الناس ، في جميع أنحاء العالم ، أن التدخين الإلكتروني الفيبينج Vaping أكثر صحة من التدخين ، أو حتى الإقلاع عن التدخين ومع ذلك ، فقد أظهرت دراسات مختلفة أن هذا قد لا يكون صحيحًا ، وأن ممارسة تدخين السجائر الإلكترونية قد تكون ضارة مثل التدخين التقليدي ، إن لم يكن أكثر.

" وفقًا لبيان صادر عن Christy L. Richards ، معلمة الصحة العامة في مقاطعة أونتاريو الامريكية ، تتضمن عملية اختبار فيروس كورونا وتعقبه أسئلة حول التدخين والـسجائر الالكترونية وجد أن السكان الذين لديهم تاريخ من التدخين أو التدخين الإلكتروني أبلغوا عن تفاقم حالات الإصابة بأعراض كورونا تم الإبلاغ أيضًا عن أن الأعراض أكثر حدة وتشمل زيادة في معدل ضربات القلب أثناء الراحة والسعال وضيق التنفس، وفقًا لريتشاردز فإن التدخين والتبخير الإلكتروني في أي عمر أمر خطير ويمكن أن يزيد من خطر الاصابه بكورونا.