التحقيق فى مصرع فتاتين سقطتا من الطابق العاشر بعقار ببولاق الدكرور.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن سبب سقوط فتاة من الطابق العاشر بعقار فى بولاق الدكرور، يعود إلى خلاف بين الفتاة التى تبين أنها سابق اتهامها فى إحدى القضايا، وبين ربة منزل تقيم بصحبتها بالشقة، حيث نشبت بينهما مشاجرة، ما أدى إلى سقوط الفتاة من النافذة ومصرعها، وجارى تكثيف التحريات، لكشف سبب سقوط فتاة أخرى من الشقة بمنور العقار، ما أسفر عن مصرعها.

تم التحفظ على المتهمة، واستجوابها، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جثة الفتاة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 18 سنة، أفاد شهود عيان أنها سقطت من شقة بعقار، أعلى سيارة ملاكى متوقفة بالشارع، وسقط معها مرتبة سرير.

وخلال فحص رجال المباحث للعقار، عثروا على جثة فتاة أخرى ملقاة بمنور العقار، سقطت من إحدى الشقق بالعقار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص المقيمين بالعقار، وسكان الشقة التى سقطتا منها الفتاتين، وجاار استجوابهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.