التحفظ على 366 مركبة مخالفة خلال حملة مرورية بمحور المحمودية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت إدارة مرور الإسكندرية حملاتها المكبرة لضبط التكاتك والمركبات المخالفة علي مستوي المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،حيث شنت عدة حملات استهدفت مناطق الزعيم والتوسيعة، وسموحة، ومحطة مصر، ومحرم بك، ومحور المحمودية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة.

وأشارت محافظة الإسكندرية ،فى بيان صادر اليوم ،أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية واصلت حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حتي الآن بالتحفظ على عدد 366 مركبة مخالفة.