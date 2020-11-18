التحفظ على 366 مركبة مخالفة خلال حملة مرورية بمحور المحمودية

واصلت إدارة مرور الإسكندرية حملاتها المكبرة لضبط التكاتك والمركبات المخالفة علي مستوي المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،حيث شنت عدة حملات استهدفت مناطق الزعيم والتوسيعة، وسموحة، ومحطة مصر، ومحرم بك، ومحور المحمودية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة.
وأشارت محافظة الإسكندرية ،فى بيان صادر اليوم ،أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية واصلت حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حتي الآن بالتحفظ على عدد 366 مركبة مخالفة.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شددعلى تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة بكافة أحياء الإسكندرية. مؤكدا علي عدم الإفراج عن المركبات المخالفة إلا بعد دفع الغرامة الرادعة لذلك ،وأكد المحافظ أنه يمنع نهائيا سير مركبات التوكتوك في الشوارع الرئيسية بالكامل، لافتاً إلى أن السماح للتوكتوك كان في الشوارع الداخلية بهدف خدمة أهالينا البسطاء الذين يقطعون مسافات قصيرة.
ووجه المحافظ الشكر إلى رجال المرور وجميع القائمين علي ضبط المركبات المخالفة علي الجهود المبذولة، وأكد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين.
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