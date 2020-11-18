اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تسجل 35294 إصابة جديدة بكورونا و685 وفاة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:00 ص
البرازيل تسجل 35294 إصابة جديدة بكورونا و685 وفاة كورونا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699 وفقا لبيانات الوزارة.

كورونا

البرازيل

فيروس كورونا

ريو دى جانيرو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة