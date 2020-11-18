البرازيل تسجل 35294 إصابة جديدة بكورونا و685 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699 وفقا لبيانات الوزارة.
البرازيل تسجل 35294 إصابة جديدة بكورونا و685 وفاةالأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:00 ص
كورونا - أرشيفية
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