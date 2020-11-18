اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تسحب 100 مليون دولار من صندوق للطوارئ لتجنب المجاعة فى 7 دول

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:22 ص
الأمم المتحدة تسحب 100 مليون دولار من صندوق للطوارئ لتجنب المجاعة فى 7 دول الأمم المتحدة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة إنه سيستخدم مبلغ 100 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع للهيئة العالمية لمساعدة سبع دول تسعى لتفادي مجاعة تغذيها الصراعات والتغير المناخي والتراجع الاقتصادي وجائحة كوفيد-19.

وسيجري إنفاق 30 مليون دولار على اليمن و15 مليونا على أفغانستان وشمال شرق نيجيريا وسيجري تخصيص سبعة ملايين دولار لكل من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وستة ملايين لبوركينا فاسو، وقال لوكوك إنه جرى تخصيص 20 مليون دولار تحسبا لتدهور الوضع في إثيوبيا.

وأضاف "احتمال أن تكون هناك عودة لعالم تنتشر فيه المجاعات ستكون موجعة للقلب وكريهة في عالم يتوافر فيه طعام يكفي كل شخص ويزيد. المجاعات تؤدي إلى موت مؤلم ومهين".

وقال في بيان إن تأثير المجاعات على "أي بلد مدمر ويستمر لفترة طويلة".

وجرى دفع ما يقرب من 500 مليون دولار في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في عام 2020. وتستخدم الأموال لتمكين الهيئة العالمية من الاستجابة بسرعة للأزمات الإنسانية الجديدة أو لحالات الطوارئ التي تعاني نقصا في الأموال دون أن تضطر لانتظار جمع التبرعات.

 


الأمم المتحدة

المجاعة

أفريقيا

نيجيريا

أفغانستان

اثيوبيا

الكونغو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اجتماع دولى يدعو لتحولات فى الأنظمة الغذائية لمنع حدوث المجاعات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:17 ص

الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة فى اليمن.. المنسق الأممى للشئون الإنسانية: الحوثيون يعرقلون وصول مواد الإغاثة.. ويدعو الأطراف للوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولى وحماية المدنيين

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 09:00 م

المنسق الأممى للشؤون الإنسانية يحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى اليمن

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 07:19 م

كوريا الشمالية تمنع كعك الأرز والخبز وتعاقب مهدري الطعام خوفا من المجاعة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة