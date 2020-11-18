اليوم السابع
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اكتشاف قرية محصنة عمرها 4500 سنة بشمالي الصين

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:43 ص
اكتشاف قرية محصنة عمرها 4500 سنة بشمالي الصين موقع الاثار المكتشفة
كتب خالد إبراهيم

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اكتشف علماء الآثار قرية محصنة صغيرة يرجع تاريخها الى نحو 4500 سنة فى مقاطعة شانشي شمالى الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية، وتقع القرية فى موقع أطلال تيانفنجبينج في مدينة شينتشو وتغطى مساحة 30 ألف متر مربع على بعد كيلومتر واحد من غرب النهر الأصفر.

الاكتشاف
الاكتشاف

 

ونقب علماء الآثار فى حوالي 1000 متر مربع بموقع الاطلال واكتشفوا نحو 20 مسكنا و30 هوة وقبرين خلال الفترة من أكتوبر عام 2019 الى أغسطس عام 2020، بحسب ما ذكرت شبكة تليفزيون الصين.

الموقع الأثري
الموقع الأثري

 

من موقع الاكتشاف
من موقع الاكتشاف

 

وقال تشانج قوانج هوي من معهد علم الآثار فى مقاطعة شانشى إن منطقة التنقيب تعرضت للبناء المتكرر والهجر وإعادة الإعمار وإعادة الهجر، ويحتوي الموقع الحالي على مساكن من مراحل متعددة.

موقع الاثار المكتشفة
موقع الاثار المكتشفة

 

وتابع تشانج ان أهم ميزة لهذا الاكتشاف هى أنه يحتوى على أكثر من 10 منازل كاملة نسبيا على التلال منبسطة السطح وعلى الأرض، ومعظمها من الهياكل الحجرية، بما فيها منازل متصلة ومكونة من غرفة واحدة.

 

 


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