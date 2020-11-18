اليوم السابع
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إيران تعلن ضخ أجهزة الطرد المركزى فى مفاعل نطنز بغاز فلوريد اليورانيوم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:25 ص
إيران تعلن ضخ أجهزة الطرد المركزى فى مفاعل نطنز بغاز فلوريد اليورانيوم منشأة نطنز - صورة أرشيفية
رويترز

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أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت عليه رويترز اليوم الأربعاء بأن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز.

وتعد هذه الخطوة أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية والذي ينص على أن بإمكانها فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-1إم وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.

وكان تقرير سابق للوكالة قد أشار إلى ان إيران ركبت الأجهزة الجديدة.

وقالت الوكالة في التقرير الموجه للدول الأعضاء والمؤرخ أمس الثلاثاء "تحققت الوكالة يوم 14 نوفمبر 2020 من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز".

وكانت قد كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران، ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزى المتطورة فى محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض والتى ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا فى الجيل الأول من أجهزة آي.آر-1.
 

 


ايران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

غاز سادس فلوريد اليورانيوم

منشأة نطنز

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