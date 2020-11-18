إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز 800 ألف

رويترز

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة يومية قياسية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 801894.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس قفز بواقع 480 إلى 42941 في الدولة الأكثر تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإيرانية، أنه اعتبارا من يوم السبت القادم، ستفرض إجراءات تعطيل واسعة، وحظر التنقل بين المدن، ضمن التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا .