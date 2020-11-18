إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على الميراث بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين، بسبب خلاف علي قطعة أرض بالميراث، وتم نقل المصابين للمستشفى تحت الحراسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة القسم وتم ضبط المشاركين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة مباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد مصطفى فرغل مفتش المباحث، أنها بين كلاً من طرف أول "محمد ع ح" 65 سنة بالمعاش، ونجله "عبد الموجود م ع" 39 سنة محاسب، و"منتصر م ع" 47 سنة عامل، مصابين بـ"جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وطرف ثان "يوسف ح ى" 55 سنة مشرف زراعي، و"أحمد ي ح ي" 31 سنة حاصل علي ليسانس لغة عربية، و"محمود ي ح ى" 30 سنة حاصل علي دبلوم تجارة مصابين "جروح وكدمات متفرقة بالجسم"، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلاف علي قطعة أرض بالميراث، فتم تحرير محضرابالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.