اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:34 ص
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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بأول فحص ذاتى لكورونا فى المنزل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:33 ص
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بأول فحص ذاتى لكورونا فى المنزل كورونا
رويترز

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قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها سمحت بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة، والفحص الذي صنعته شركة لوسيرا هيلث عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

 


كورونا

فيروس كورونا

أمريكا

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