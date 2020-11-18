إحالة 5 مسئولين بحى روض الفرج للتأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على وحدتين سكنيتين

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 74 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 5 مسئولين بحي روض الفرج، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تواطؤ 4 منهم مع المتهم الأول، لتسهيل استيلائه على وحدتين سكنيتين دون وجه حق.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن م.ع، محصل بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، قام بتزوير مستندات رسمية، بالإضافة على استخدامه محررات مزورة، ترتب عليها حصوله على وحدتين سكنيتين بدون وجه حق.

كما أكد تقرير الاتهام، أن .س.ي.م، مديرة الشئون القانونية بحي روض الفرج، وف.ع.م ، مديرة منطقة الإسكان بالحي، وح.م.أ سكرتير عام الحي، أهملوا قبل إحالتهم للمعاش التأكد من صحة الأوراق المقدمة إليهم من مستندات، وذلك بوصفهم أعضاء لجنة فحص مستندات الخطورة الداهمة، مما ترتب عليه حصول المتهم الأول على وحدتين سكنيتين دون وجه حق.

فيما تبين من أوراق القضية، أن ه.أ.س، مسئول الخطورة الداهمة بحي روض الفرج، قام بتسهيل حصول المتهم الأول على الوحدتين السكنيتين، وذلك بسبب قبوله مستندات مزورة منه، كما أنه لم يقم بالاستعلام عن سابقة حصوله على الوحدة الأولى، مما مكنه من الحصول على وحدتين سكنيتين دون وجه حق.