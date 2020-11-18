اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 46 موظفا للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى بمركز الدلنجات بالبحيرة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:39 ص
إحالة 46 موظفا للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى بمركز الدلنجات بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية على المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة حملة مرورية علي المصالح الحكومية بقريه طيبة أسفرت عن إحالة 46 من العاملين للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
يذكر أن اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة قد قرر إحالة 48 موظف الى الجهات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وذلك لاهمالهم وغيابهم عن العمل.
 

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

البحيرة

مركز الدلنجات

احالة موظفين للتحقيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة