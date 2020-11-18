إحالة 46 موظفا للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى بمركز الدلنجات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية على المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة حملة مرورية علي المصالح الحكومية بقريه طيبة أسفرت عن إحالة 46 من العاملين للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يذكر أن اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة قد قرر إحالة 48 موظف الى الجهات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وذلك لاهمالهم وغيابهم عن العمل.