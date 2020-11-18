إحالة سائق توك توك للمحاكمة بتهمة ضرب زميله فى مشاجرة بحلوان

كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، إحالة سائق "توك توك" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدى على زميله بـ"مفك".

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق توك توك بتهمة التعدى على زميله بمفك بسبب خلاف علي أولوية المرور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من "م.ع" مفادها إصابة نجله "ع"، 20 سنة، سائق توك توك، بطعنه نافذة بمفك في الصدر، علي يد سائق آخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وسائق توك توك آخر قام علي إثرها المتهم بطعنه بمفك وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات ونشر الأكمنة، تم القبض عليه "إ.م.ع"، ومقيم بكفر العلو، وكان مختبأ داخل إحدى المنازل بمنطقة المنيا والشرفا بالقرب من مدينة الصف بمحافظة الجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات