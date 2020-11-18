إحالة رئيس القطاع القانونى ندبا بـ"الأهرام للمجمعات الاستهلاكية" للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 116 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني ندبًا بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إلى المحكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتعديه على مدير عام التحقيقات المالية ندبًا بذات الشركة وإهانته.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن ع.ب.ع ، رئيس القطاع القانوني ندبًا بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، تعدى على أ.ب.إ، مدير عام التحقيقات المالية ندبًا بذات الشركة، وأهانها بمقر العمل أثناء أوقات العمل الرسمية بألفاظ غير لائقة.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال في يوم 11 مارس 2020 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على محاكمة المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، المرفق به ملف الشكوى رقم 653 لسنة 2020 تفتيش فني ضد المخالف.