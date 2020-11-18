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إحالة المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت فى قرية الديدامون بالشرقية للجنايات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:46 ص
إحالة المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت فى قرية الديدامون بالشرقية للجنايات المجنى عليه
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، إحالة المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون، لخلافات بينه وبين عم أحد المتهمين، إلى محكمة جنايات الزقازيق، للمحاكمة بتهمة القتل العمد.

 

تعود أحداث القضية رقم 18828 جنايات مركز فاقوس لسنة 2020، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بوصول "عادل  ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي فور وصوله.

 

وبسؤال شقيقه اتهم كل من "وليد ال ع ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و"عبد العزيز ح م ح" 22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض مطواة بدائرة المركز، وتم القبض على المتهمين بعد هروبهما.

 

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة قبل الواقعة بأيام بين المجني عليه وعم أحد المتهمين وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الانتقام من المجني عليه وتربص له بمساعدة المتهم الثاني في ساعات متأخرة أثناء قيامه بغلق باب السوبر ماركت، وتعاطف أهالى القرية مع المجنى عليه، لكونه شخص محترم ومحبوب من الجميع، فيما قررت النيابة العامة العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.

 


الشرقية

اخبار الجريمة

قرية الديدامون

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مركز شرطة فاقوس

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