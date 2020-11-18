أول فيديو لمحاولة انتحار سيدة من الطابق الخامس بعقار فى منطقة الهرم

كتب أحمد الجعفرى - علاء رضوان

حصل اليوم السابع، على أول فيديو لمحاولة انتحار سيدة من أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم، اونتقل رجال الأمن إلى المكان لمحاولة إنقاذها، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بمحاولة سيدة الانتحار من أعلى عقار بالطابق الخامس بمنطقة الهرم، وكلف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، رجال المباحث بمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.

ويقول القانونى أشرف ناجى، إن الانتحار يعد جريمه في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الاخر لا يعاقب عليه ولذلك فان جريمة الانتحار من الجرائم الخاصه ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذى يحاول الإنتحار نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الإنتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياه .

ويضيف أشرف، أنه لا عقاب في حالة تمام الجريمة لأن الجاني والمجني عليه يكون شخصاً واحداً ولكن بعض التشريعات نظمت عقوبات على الروع فى الانتحار مثل القانون الهندى والسويسرى والإنجليزى والجزائرى والبعض منها يعدها جنايه والبعض الآخر يعدها جنحه لانها تتعرض لأسمى شئ وهو جسد وروح الانسان فازهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار أو غيره من السوك الإجرامي وهو ما جرمته كل الشرائع السماوية.