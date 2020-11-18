وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 535 طفلا و529 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.



وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 256 حالة وفاة فيما تماثل 8096 شخصا للشفاء وانتقل 1668 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة تشيركاسي تليها زابوريزهيا.