ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكرى لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى ترحيبه بممثلي باكستان، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم فى ما يخدم التحالف الإسلامى العسكري ومبادراته في محاربة الإرهاب.

جدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.