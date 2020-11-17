10 معلومات عن محطة كهرباء غياضة فى بنى سويف.. من أكبر محطات العالم

بنى سويف هانى فتحى

تعد محطة كهرباء غياضة العملاقة بمحافظة بنى سويف من أكبر المحطات على مستوى العالم، والتى تعد من أكبر ثلاث محطات جرى إنشاؤها فى مصر.. وينشر اليوم السابع فى 10 نقاط معلومات عن محطة كهرباء بنى سويف.

1- تقع محطة كهرباء غياضة الشرقية على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بنى سويف – المنيا، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتطل مباشرة من الجانب الغربى لها على نهر النيل، والمحطة مقامة على مساحة 500 ألف متر مكعب.

2- إحدى تلك المحطات التى جاءت نتاجاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015، بالاشتراك مع شركة سيمنز الألمانية وتحالفها شركة السويدى .

3- تعمل محطة بنى سويف بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً فى الوقت الحالى، فهى الأحدث من نوعها عالمياً، بنسبة كفاءة 62 % (أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات)، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء.

4- المحطة تم تنفيذها فى حوالى 30 شهرا غير شامل فترات تجارب التشغيل وهو معدل تنفيذ قياسى عالمى، بالإضافة إلى أن المشروع تم تنفيذه فى 42 مليون ساعة عمل تقريبا "آمنة بدون إصابات أو خسائر".

5- وبلغت قوة العمالة القصوى المباشرة 6400 عامل، منها 95% مصريين، (75% من أبناء بنى سويف)، بخلاف 5% أجانب (35 جنسية)، فضلا عن مشاركة 26 مقاولا من الباطن فى التنفيذ.

6- وصلت كميات الحفر التى تم تنفيذها لتمهيد وتأهيل الموقع إلى مليون و760 ألف متر مكعب، بينما وصلت كميات الخراسانة المستخدمة فى المشروع إلى 160 ألف متر مكعب، و21 ألف طن حديد تسليح، إضافة إلى 38 ألف طن من المصنعات الحديدية.

7- بلغت كمية الكابلات مليونا و900 ألف متر طولى من الكابلات المستخدمة فى التوصيلات والأعمال الكهربائية والفنية.

8- المشروع يتكون من 4 بلوكات (دورة مركبة) وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالى ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل بلوك عبارة 2 تربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتربينة بخارية.

9- تنقسم المحطة إلى ثلاث مدرجات، تبدأ بالمنطقة الرئيسية التى توجد بها التوربينات، ثم المنطقة الوسطى مروراً بالمنطقة المطلة على النيل.

10- تساهم محطة كهرباء بنى سويف بنحو 20% من إجمالى الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة أنها تعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.