وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدرسة الأقصر الفنية الصناعية للبنات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور عبد اللطيف أحمد عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفقة قيادات المديرية وعدد من مديري الإدارات، والمهندس منتصر طه مدير عام التعليم الفني بالمديرية، إبداع وإنتاج طالبات مدرسة الاقصر الفنية الصناعية بنات.

وكان في استقبال قيادات المديرية خلال زيارتهم للمدرسة، على حسن مدير المدرسة، حيث أنهم خلال الزيارة تابعوا حسن سير العملية التعليمية والحفاظ على الإجراءات الإحترازية داخل الفصول، كما تم التوجه الى فصل 2/2، وفي تواجد معلمات المادة للإطلاع على الأعمال والمشغولات اليدوية، وبعد ذلك تم الانتقال إلى حجرة عرض إنتاج طالبات قسم زخرفة وديكور جدارات.

وخلال زيارة المدرسة تقدم عبد اللطيف عمران وكيل مديرية تعليم الأقصر، بالشكر للطالبات على ما عرضوه من مشغولات يدوية وغيرها وكذلك تم الشكر المعلمات المشرفين عليهن وهم وذلك لإشرافهم ومتابعتهم للأعمال المقدمة لعدد 129 طالبة، وذلك تحت اشراف كل من، نبيله ميشيل فخري، وسمية عبد الرؤوف أمين، والفت بولس مرقص، وفايزة فهمي عجايبي، وعمرو عبد الماجد فهيم، وأكد على دعمه للتعليم الفنى وعلى دوره الفعال في تنمية المجتمع.

وفى نفس السياق استقبل الدكتور عبد اللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أمس الاثنين، عدداً من الطلاب الفائزين في مسابقة القرأن الكريم والحديث الشريف، والتي أعددتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وفاز بها عدد 102طالب وطالبة على مستوى مديرية الاقصر في مسابقة القرأن الكريم والحديث الشريف على مستوى الجمهورية للعام الدارسي 2019/2020.

وقالت المديرية، فى بيان صحفى، أنه حصل الطالب محمد حجاج الجندي مدرسة التحرير الثانوية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وحصلت الطالبة عائشة توفيق مدرسة على العديسي الثانوية والطالبة شمس محمود أحمد العدوى مدرسة التحرير الثانوية، والطالبة شيماء عياد عبد اللطيف مدرسة كومير الاعدادية المشتركة، والطالبة أية أحمد فكرى مدرسة إسنا الثانوية بنات، والطالبة نجلاء موسي حفنى مدرسة التمريض الثانوية بأسنا، على المركز الأول علي مستوى مديرية الأقصر التعليمية.



جانب من ابداعات طالبات مدرسة الأقصر الفنية الصناعية للبنات



عمران يتفقد مدرسة الأقصر الفنية الصناعية للبنات



منتجات طلبة مدرسة الأقصر الفنية الصناعية للبنات