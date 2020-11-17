ورشة عمل للتعريف بنظم التقييم والمراجعة الداخلية لمعامل ومحطات مياه المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب أنه بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام بقطاع المعامل والجوده وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن فأنه تم عقد ورشة عمل بعنوان "التعريف بنظم التقييم والمراجعة الداخلية لمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي" بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

وأضاف الشهاوى أن اللقاء مع ممثلى الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة تناول مناقشة نظم التقييم والمراجعة المتبعة من قبل الجهات الرقابية المختلفو و الإجراءات المطلوبة لتحسين جودة الخدمة للجمهور.

وأكد الشهاوى أن الشركة تسعى للنهوض بمستوى الخدمة بكافة القطاعات داخل الشركة وذلك للوصول لرضا المواطن المنياوى.