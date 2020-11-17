واشنطن تدين الهجوم الصاروخى لحركة تيجراى على مطار أسمرة الإريترى

كتب أحمد عرفة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الصاروخي لحركة تيجراي على مطار أسمرة الإريترى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "نثمن سياسة ضبط النفس التى تتبعتها إريتريا.. وندعو لحماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات في تيجراي".

وتصدر ملف التصعيد العسكرى فى إثيوبيا اهتمامات العديد من وسائل الإعلام العالمية، حيث نقلت صحيفة جارديان البريطانية تحذيرات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد من أن القوات الإثيوبية ستشن هجومًا "نهائيًا وحاسمًا" على قوات المتمردين فى منطقة تيجراى الشمالية قبل نهاية الأسبوع، وفى سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى يوم الثلاثاء، قال أبى احمد أن مهلة ثلاثة أيام لتسليم قوات المتمردين قد انتهت، مما يمهد الطريق لدفعة أخيرة على عاصمة تيجري.

وقالت جارديان، إن إثيوبيا فى طريقها لأن تتحول إلى "ليبيا جديدة"، مشيرة إلى أن آبى أحمد يتعرض لضغوط متزايدة من دول أفريقية وقوى دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أسبوعين وسط مخاوف من أن تزعزع الحرب استقرار إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي.