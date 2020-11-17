اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تأمل فى عودة كامل قواتها من العراق وأفغانستان فى مايو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:38 م
واشنطن تأمل فى عودة كامل قواتها من العراق وأفغانستان فى مايو روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب للأمن القومى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب للأمن القومى: نأمل بعودة كامل القوات من العراق وأفغانستان في مايو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب قوات من أفغانتسان والعراق خلال الساعات المقبلة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة ، خلال مؤتمر صحفى، سنخفض عدد قواتنا في العراق عند 2500 جندي.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: سنخفض عدد قواتنا في العراق عند 2500 جندي.

ولفت كريستوفر ميلر،  إلى أن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.


ترامب

البنتاجون

العراق

افغانستان

القوات الامريكية بالعراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة