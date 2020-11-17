اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:10 ص
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هولندا تسجل 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:00 ص
هولندا تسجل 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجلت هولندا 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 44 حالة وفاة بالجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً لبيانات المعهد الهولندي للصحة العامة، يرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 452874 إصابةً والوفيات بالجائحة إلى 8530 حالة وفاة.


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