هولندا تسجل 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت هولندا 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 44 حالة وفاة بالجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لبيانات المعهد الهولندي للصحة العامة، يرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 452874 إصابةً والوفيات بالجائحة إلى 8530 حالة وفاة.