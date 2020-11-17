هولندا تسجل 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 44 حالة وفاة بالجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً لبيانات المعهد الهولندي للصحة العامة، يرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 452874 إصابةً والوفيات بالجائحة إلى 8530 حالة وفاة.
هولندا تسجل 4873 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت هولندا 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 44 حالة وفاة بالجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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