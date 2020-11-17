نائب رئيس جامعة طنطا : 465 وافدًا في مختلف بالكليات

الغربية – عادل ضرة

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن هناك إقبال متزايد للدراسة والتسجيل بالدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة، موضحًا أن الجامعة استقبلت 465 وافدًا خلال العام الدراسي 2019/2020 .

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، والذي عقد اليوم بمقر إدارة الحامعة، بحضور وكلاء كليات جامعة طنطا للدراسات العليا. وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تسجيل عدد 69 لدرجة الماجستير و 51 لدرجة الدكتوراه عن الشهر الجاري في مختلف التخصصات.

وأشاد الدكتور كمال عكاشة، خلال الاجتماع بجهود جميع وكلاء الدراسات العليا بكليات الجامعة، فى انتظام سير الدراسة والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.