نائبة بايدن تؤكد لقائها مع رجال الأعمال والنقابات: سنعمل لإعادة البناء بشكل أفضل

كتب هيثم سلامة

أكدت كامالا هاريس، نائب الرئيس الامريكى المنتخب جو باين، أنهما التقيا اليوم مع بعض قادة رجال الأعمال والنقابات الذين يمثلون ملايين العمال في أمريكا لمناقشة تأثير ذلك الوباء وما يمكن القيام به لبلدنا للنهوض بشكل أفضل.

وكتبت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عبر حسابها بموقع تويتر:" فى وقت سابق اليوم، التقيت أنا والرئيس المنتخب جو بايدن ببعض قادة الأعمال والنقابات فى بلادنا الذين يمثلون ملايين العمال في جميع أنحاء البلاد، ناقشنا معًا تأثير هذا الوباء على العمال وما يمكننا القيام به لإعادة بناء بلدنا بشكل أفضل".



كامالا هاريس عبر تويتر

على جانب أخر، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن شركات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا، وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى: سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا.

وتابعت كامالا هاريس: سنعمل مع الرئيس المنتخب من أجل الشعب الأمريكي، مضيفة: عندما نقول إننا فزنا بالانتخابات فهذا يعني أن العمل الحقيقي من أجل هزيمة كورونا يبدأ الآن.

واستطردت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: خلال الأشهر الماضية شهدت مع الرئيس المنتخب آثار أزمة كورونا على القطاع الاقتصادي.