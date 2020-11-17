اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائبة بايدن تؤكد لقائها مع رجال الأعمال والنقابات: سنعمل لإعادة البناء بشكل أفضل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:52 ص
نائبة بايدن تؤكد لقائها مع رجال الأعمال والنقابات: سنعمل لإعادة البناء بشكل أفضل كامالا هاريس
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت كامالا هاريس، نائب الرئيس الامريكى المنتخب جو باين، أنهما التقيا اليوم مع بعض قادة رجال الأعمال والنقابات الذين يمثلون ملايين العمال في أمريكا لمناقشة تأثير ذلك الوباء وما يمكن القيام به لبلدنا للنهوض بشكل أفضل.

وكتبت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عبر حسابها بموقع تويتر:" فى وقت سابق اليوم، التقيت أنا والرئيس المنتخب جو بايدن ببعض قادة الأعمال والنقابات فى بلادنا الذين يمثلون ملايين العمال في جميع أنحاء البلاد، ناقشنا معًا تأثير هذا الوباء على العمال وما يمكننا القيام به لإعادة بناء بلدنا بشكل أفضل".

كامالا هاريس عبر تويتر
كامالا هاريس عبر تويتر

على جانب أخر، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن شركات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا، وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى:  سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا.

وتابعت كامالا هاريس: سنعمل مع الرئيس المنتخب من أجل الشعب الأمريكي، مضيفة: عندما نقول إننا فزنا بالانتخابات فهذا يعني أن العمل الحقيقي من أجل هزيمة كورونا يبدأ الآن.

واستطردت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: خلال الأشهر الماضية شهدت مع الرئيس المنتخب آثار أزمة كورونا على القطاع الاقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 


كورونا

اثار كورونا

كورونا نيوز

جو باين

الرئيس المنتخب جو باين

كامالا هاريس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاتب سعودى: جو بايدن لم يصبح رئيسا لأمريكا حتى الآن رغم نتيجة الانتخابات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:36 م

جو بايدن: اتفقنا مع كبرى الشركات على إعادة الأمور إلى طبيعتها لإعادة فتح الاقتصاد بأمان.. الرئيس المنتخب مهاجما ترامب: يلعب الجولف ولا يعقد أى اجتماعات لمواجهة كورونا..ويعلن: أمريكا ستعود لمنظمة الصحة العالمية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:11 م

بايدن: الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمنظمة الصحة العالمية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:56 م

بايدن مهاجما ترامب: يلعب الجولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:49 م

بايدن: لو نسق ترامب معنا لسهل الأمور.. وأتمنى أن يكون منفتحا قبل 20 يناير

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة