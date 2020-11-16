اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائبة بايدن: سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:27 م
نائبة بايدن: سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا كامالا هاريس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن شركات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا، وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى:  سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا.

وتابعت كامالا هاريس: سنعمل مع الرئيس المنتخب من أجل الشعب الأمريكي، مضيفة: عندما نقول إننا فزنا بالانتخابات فهذا يعني أن العمل الحقيقي من أجل هزيمة كورونا يبدأ الآن

واستطردت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: خلال الأشهر الماضية شهدت مع الرئيس المنتخب آثار أزمة كورونا على القطاع الاقتصادي.

 

 

 


كامالا هاريس

كورونا

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة