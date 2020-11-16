نائبة بايدن: سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا

كتب أحمد عرفة

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن شركات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا، وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى: سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا.

وتابعت كامالا هاريس: سنعمل مع الرئيس المنتخب من أجل الشعب الأمريكي، مضيفة: عندما نقول إننا فزنا بالانتخابات فهذا يعني أن العمل الحقيقي من أجل هزيمة كورونا يبدأ الآن

واستطردت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: خلال الأشهر الماضية شهدت مع الرئيس المنتخب آثار أزمة كورونا على القطاع الاقتصادي.