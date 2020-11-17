اليوم السابع
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"مياه سوهاج" تستطلع آراء المواطنين بمركز البلينا حول جودة الخدمات المقدمة.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:43 ص
"مياه سوهاج" تستطلع آراء المواطنين بمركز البلينا حول جودة الخدمات المقدمة.. صور استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب
سوهاج محمود مقبول

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز البلينا للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين ، بالإضافة الى اجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشترك.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بالصرف الصحي وكذلك مدى الالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة ويتم خلال الاستطلاع تحليل عينات مياه للتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه  كما يتم توعية المواطنين باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.

استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (1)
استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (1)

 

استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (2)
استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (2)

 

استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (3)
استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (3)

 

استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (4)
استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (4)

 

استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (5)
استطلاع رأى حول جودة خدمات شركة مياه الشرب (5)

 


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