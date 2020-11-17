مقتل 12 من الأمن الأفغانى فى هجوم لمسلحى طالبان بإقليم باداخشان

قُتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان في إقليم باداخشان.
وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن مسلحي الحركة أسروا أربعة من أفراد الأمن وسرقوا سيارات هامفي واستولوا على معدات عسكرية.
مقتل 12 من الأمن الأفغانى فى هجوم لمسلحى طالبان بإقليم باداخشانالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:18 م
الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
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قُتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان في إقليم باداخشان.
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