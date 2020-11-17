اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 12 من الأمن الأفغانى فى هجوم لمسلحى طالبان بإقليم باداخشان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:18 م
مقتل 12 من الأمن الأفغانى فى هجوم لمسلحى طالبان بإقليم باداخشان الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قُتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان في إقليم باداخشان. 
وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن مسلحي الحركة أسروا أربعة من أفراد الأمن وسرقوا سيارات هامفي واستولوا على معدات عسكرية.


أفغانستان

الشرطة الأفغانية

طالبان

حركة طالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة