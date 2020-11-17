اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:49 م
خالد صلاح
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مقتل قيادي حوثي و6 من مرافقية خلال معارك في الجوف شمال غرب اليمن

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:49 م
مقتل قيادي حوثي و6 من مرافقية خلال معارك في الجوف شمال غرب اليمن مليشيا الحوثي
أ ش أ

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أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات الحوثية مع 6 من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف شمال غرب البلاد. 


ونقلت قناة "لعربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات.


وتمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف - قبل أيام - من كسر هجوم للميليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.


الجوف

اليمن

مقتل قيادي حوثي

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