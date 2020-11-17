مقتل قيادي حوثي و6 من مرافقية خلال معارك في الجوف شمال غرب اليمن

أ ش أ

أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات الحوثية مع 6 من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف شمال غرب البلاد.



ونقلت قناة "لعربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات.



وتمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف - قبل أيام - من كسر هجوم للميليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.