مصرع شخص إسفل عجلات القطار بمحطة كفر صقر فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شخص منذ قليل بمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة كفر صقر، أثناء عبور المحطة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بمعرفة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول شخص جثة هامدة، أثر تصادم القطار به بمحطة كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.