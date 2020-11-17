مصرع سائق وإصابة عاملين فى انقلاب تروسيكل بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق تروسيكل مصرعه، بينما أصيب عاملان أخران بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر أنقلاب التروسيكل على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العقيد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بغنقلاب تروسيكل على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير غدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز رئيس وحدة مباحث المركز بوصول كل من علي م ع م 18 سنة سائق تروسيكل " جثة هامدة " ويوسف ا ن ز 19 سنة عامل مصاباً " سحجات وكدمات متفرقة بالجسم " ومحمود ا ع 18 سنة عامل مصاباً " كسر بالفخذ الأيسر " ويقيمون بناحية دائرة قسم أول سوهاج إدعاء حادث دراجة نارية تروسيكل إلى مستشفى سوهاج الجامعى .

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين وشقيق المتوفي المدعو أحمد م ع م 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرروا أنه حال إستقلالهم تروسيكل قيادة الأول دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابه علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما ووفاته ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.