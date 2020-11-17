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مصادرة 5.6 طن سكر مجهولة المصدر داخل مصنع بالمرج

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:32 م
مصادرة 5.6 طن سكر مجهولة المصدر داخل مصنع بالمرج سكر مجهولة المصدر-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 5.6 طن سكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها داخل مصنع في مدينة بدر.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع لتعبئه السكر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مُستخدماً علامة  تجارية مقلدة غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وبتفتيش المصنع عثر بداخلة على 5,600 طن سكر - مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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