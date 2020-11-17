محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل 30 نوفمبر

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ،المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمصيف بلطيم ، ومركز المعلومات بمجلس المدينة، مشدداً على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من العاملين بالمراكز والعملاء المترددين، للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا وفى ضوء توجيهاته بالمتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة التصالح وتلقى الطلبات والشكاوي وسرعة حلها وتيسير الإجراءات على المواطنين

جاء ذلك بحضور العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وأشرف الدقدوقي،مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ونواب رئيس المجلس وعدد من القيادات.

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أهالي المحافظة أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء قبل 30 نوفمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ،معلناً الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية باعتبارها أيام عمل عادية، واستغلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، كما تم تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 40% بالنسبة لأخر ما نشر من تخفيضات أعلنت عنها المحافظة في الجريدة الرسمية، مؤكداً أنه يتابع سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال جولاته التفقدية وزياراته المستمرة والمتكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة لافتاً إلى تلقي طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء كان المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين.



في سياق أخر تمكنت إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، و الفريق المشارك الخاص بالحملة من وزارة الصحة، من تجريع 94% ،من المستهدف لتجريح أطفال الحضانة والمدارس الابتدائية ب 13 إدارة تعليمية، وأنهت الحملة من تجريح الأطفال بمدارس 10 إدارات تعليمية ، كما تم تسليم، البوسترات الخاصة بالحملة ، وتوزيعها على 270وحدة صحية بناءا على الخطة الموضوعة.

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أنه تم الانتهاء من 93 ٪ من مستهدف الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، فتم تجريع478 ألف طفل و تلميذ ، مُثنياً على الدور الذي تقوم به مديرية الصحة ،وإدارة مكافحة البلهارسيا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، ل " اليوم السابع "، أن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية، وتستهدف تجريع 505 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على مستوى المحافظة في الريف والحضر، ويتم التجريع بقرص واحد مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية وذلك من خلال مشاركة الفرق الطبية التي بدأت المرور على المدارس المستهدفة لتجريع التلاميذ.