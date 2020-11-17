محافظ دمياط تفتتح محطة صرف صحى عبد القادر 2 بقرية السنانية.. صور

حيث جاء الافتتاح بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستمعت المحافظ الى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم شبكات إنحدار بطول 2378 متر طولى ومحطة رفع وخط طرد بطول 2150 متر وبقطر 200 مم تصرف بمعدل 50 لتر / ثانيه ، إذ يخدم المشروع عدد 2000 نسمة بمنطقة كوبرى النماس بالقرية والمناطق المحيطة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة كانت حريصه على الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بهذا المشروع وإزالة كافة العقبات التى عرقلت استكماله منذ عدة سنوات، إذ توجهت المحافظ بالشكر إلى شركة موبكو على تمويل المشروع والذى جاء ضمن خطتها للمشاركة المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بمحافظة دمياط، كما توجهت بالشكر أيضاً إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على إنشاء المحطة وفقا للجدول الزمنى المحدد، و تنفيذها مشروع كامل للتطوير و قيامها بتغيير خط المياه من الاسبوستس إلى مواسير PVC.

وفى سياق متصل، ناشدت محافظ دمياط المواطنين بالمنطقة بسرعة التقدم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدة على أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنفيذ هذا الملف.