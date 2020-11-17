محافظ جنوب سيناء يجتمع بالمجموعة الاقتصادية لبحث المشروعات وتشغيل الطريق الدولى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بشرم الشيخ اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، ومدير عام المديرية المالية، ومديري الإدارات المالية المختصة بمحافظة جنوب سيناء.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة الدائمة لموقف جميع المشروعات على أرض محافظة جنوب سيناء، ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتشغيل الطريق الدولي النفق - شرم الشيخ يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

واستمع المحافظ لموقف المنشآت الصحية للتأمين الصحي الشامل حتى تاريخه من الدكتور أيمن رخا مدير عام الصحة بالمحافظة منها 13 وحدة صحية و3 مستشفيات سيتم الانتهاء منها أواخر ديسمبر 2020 في إطار التطوير الشامل لبدء العمل بنظام التأمين الشامل بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق النظام.

وشدد المحافظ خلال الإجتماع على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، ورش المنشآت الخدمية والحكومية ودور العبادة وجميع المنشآت التي يرتادها الجمهور.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف إنشاء جامعة حكومية بمدينة طور سيناء، كما ناقش موقف الطرق الداخلية بالمحافظة.

ناقش المحافظ ايضاً موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 حيث تم التعاقد وتراوحت نسب التنفيذ من 30 الي 40 % ، كما تم مناقشة موقف تطوير شارع المنشية بطور سيناء، وبعض المشروعات الأخرى بالمدينة .