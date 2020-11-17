محافظ بورسعيد يناقش منظومة إصدار تراخيص البناء الجديدة

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة مراجعة تراخيص البناء وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وأعضاء اللجنة.

حيث استعرض المحافظ مع الحضور مقترح المحافظة لتطوير منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء التى لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده محافظة بورسعيد، والذى يتجه نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمى، والذى يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلى من اللجنة المختصة حول كافة الإجراءات التى سيتم اتباعها فى البرنامج الجديد لإصدار تراخيص البناء، بما فى ذلك كيفية التواصل بين المحافظة والأحياء والحماية المدنية لاستكمال كافة الإجراءات للمواطنين ومناقشة المدة الزمنية المقررة لاستخراج تراخيص البناء فى المنظومة الجديدة المميكنة، مؤكدا أن النظام الجديد يتيح اتمام كافة الإجراءات بشكل رقمى وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنهاء كافة المعاملات الورقية فى المؤسسات ضمن منظومة التحول الرقمى الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات والتعديلات ليتم تطبيقها فى البرنامج الجديد بما يوفر سرعة إنجاز الأعمال ودقتها، وحدد المحافظ الأدوار التى تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل فى ادارة التحول الرقمى وإدارة التخطيط العمرانى، والتى تقوم بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التى تقوم بمراجعة موقف الأراضى، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التى تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التى تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التى تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، فى حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلى ذلك دور مدير التنظيم بكل حى والذى يقوم بالفحص والاعتماد.

إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، وعرض المحافظ دور اللجنة المركزية فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة فى لجنة من الحى (أملاك وتنظيم الحي)، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، إلى جانب شبكة معلومات المرافق.

فى سياق أخر قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الشكر للواء محمد يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للمساهمة فى العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وأهمها دعم أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى، جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للهيئة الاقتصادية حيث كان فى استقباله اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تعاونا دائما بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمحافظة فى العديد من المجالات، وأننا نثمن جهود الهيئة فى دعم ومساندة المحافظة فى المشروعات الخدمية والتنموية والتى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بأوجه التنمية التى تشهدها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان، مؤكدا تقديم كافة الدعم فى المشروعات القادمة.