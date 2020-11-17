محافظ بورسعيد: مول الفرما الجديد صرح سياحى خدمى وإضافة للمشروعات التنموية

بورسعيد - محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء مشروع مول الفرما الجديد والجارى العمل به وذلك لمتابعة الموقف للتنفيذى للمشروع رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد نعمان محمد رئيس حى الشرق والشركة المنفذة واستشارى المشروع.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلى لكافة الجوانب المتعلقة بحجم انجاز العمل بالمشروع من الاستشارى المختص، مشددا على المواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات العملاقة فى المجال التجارى والسياحى على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد، مضيفا أن المشروع الجديد سيقدم من خلاله خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة،وفتح العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

ويتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة ويوجد باهم شارعين بالمحافظة وهو شارع مصطفى كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد على أحد اهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التى شهد اعمال تطوير بشكل جمالى وحضاري.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام على مساحة 15368م2 ويتكون من دور أرضي واول جراج بطاقة استيعابية 100 سيارة ودور ثانى وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600م2 ويضم 150 محل متعدد الاغراض بمساحات مختلفة بالاضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة إلى مطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي.

كما تطل الواجهة الشمالية للمول على مساحة من اللاند سكيب والتى يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة، وتم الانتهاء من أكثر 80% من الاعمال بالمول الجديد.