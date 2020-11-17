محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الأدبى العشرون لإقليم وسط الصعيد الثقافى.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم المؤتمر الأدبي العشرون لإقليم وسط الصعيد تحت عنوان الثقافة: بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد، دورة الشاعر الراحل محمد أبو دومة، والذى يستمر لمدة 3 ايام.

جاء ذلك بحضور العميد محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، الدكتورهاني كمال رئيس الإدارة المركزية لهيئة قصور الثقافة، الدكتور بهاء الدين محمد مزيد رئيس المؤتمر، دكتورة أسماء عبدالرحمن امين عام المؤتمر وخالد اسماعيل مدير عام الثقافة بالمنيا، وبمشاركة أدباء ومبدعين من محافظات "المنيا -الوادي الجديد- أسيوط -سوهاج" وعدد كبير من المثقفين والادباء والكتاب والإعلاميين والمهتمين بالحركة الأدبية والثقافية.



أكد المحافظ أن هذا المؤتمر، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل على نشر الثقافة والفنون وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، من خلال تطوير المحتوى الثقافي والفني والتواصل المباشر مع المواطنين وتوصيل الرسالة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، بما يساهم بالإيجاب في استراتيجية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري معرفيًا وثقافيًا.

وأوضح المحافظ أهمية المؤتمر، في ظل التحديات التي تعيشها مجتمعاتنا والمتمثلة في الانفتاح السريع على ثقافات الآخرين والمبنيّة على فلسفات خاصة بهم، فظهر لنا أحد أخطر التحديات التي نعاني منها حتى الان.. وهو التطرف عند الأفراد والجماعات.



ودعا المحافظ المشاركين في المؤتمر الى خلق قاعدة ثقافية تعمل في الشارع لمواجهة الفكر المتطرف، فالقضية قضية وطن والمثقفون ، وهم "القوي الناعمة" من أصحاب الرأي من المفكرين والمثقفين والفنانين، قادرون على حماية هذا البلد من خلال توحيد الجهود مع جميع المؤسسات الرسمية والشعبية ونشر الوعي والتثقيف بين أوساط المجتمع.



وأوضح العميد محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، أن المؤتمر ويتناول عدة محاور من بينها دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الوعى الثقافى والابداع وتطور الموروث الثقافي في وسط الصعيد، كما يناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة وثقافة المواجهة من خلال مناقشة الاعلام ونشر ثقافة السلام ودور الادب الرقمى في تأسيس الوعى الثقافى والفكري.

ويحتفي المؤتمر بالشاعر الكبير الراحل محمد أبودومة ابن محافظة سوهاج .

وكرم المحافظ عدد من المشاركين في المؤتمر من الشعراء والادباء والنقاد من مبدعين ومثقفين ومن ذوي الهمم ، كما افتتح معرضا للفن التشكيلي والحرف اليدوية لذوى الهمم ومعرض اخر للكتاب ، والذى يضم مجموعة كبيرة من الكتب والاصدارات في مختلف المجالات.