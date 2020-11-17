اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة فى شارع الجلاء لليوم الثانى ..صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:04 ص
محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة فى شارع الجلاء لليوم الثانى ..صور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه العميد محمد العزب وكيل إدارة المرور الأعمال الجارية بشارع الجلاء بحى ثان طنطا، من وضع المخاريط المرورية أمام المدارس، لتهدئة السرعة فى الشارع، ومتابعة التزام السائقين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق أبواب السيارات.

وأكد المحافظ أنه لحين الانتهاء من عمل المطبات الصناعية سيتابع يومياً من الشارع هذه الإجراءات ويطمئن على دخول كافة الطلاب، موجهاً على إدارة المرور بالالتزام بهذا الإجراء يومياً من السابعة صباحاً وحتى خروج الطلاب لحمايتهم أثناء عبور الطريق، كما شدد على التعامل بحسم مع أى تجاوز للسرعة المقررة.

وخلال الجولة استمع الدكتور طارق رحمى إلى طلبات وشكاوى المواطنين ووجه بحلها على الفور من خلال الجهات المختصة.

 

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