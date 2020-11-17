محافظ الإسماعيلية يفتتح مصنعا للكمامات الطبية بتكلفة 2.8 مليون جنيه

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تفعيلا لتنفيذ خطة الدولة بشأن حتمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فإنه لا بد من التزام جميع المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات وتطبيق التباعد الاجتماعي حرصا على سلامة الجميع.

وأضاف بشارة أنه لا بد من تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية للعمل على توفير كافة مستلزمات الوقاية والمعقمات والمطهرات للمواطنين بأسعار مناسبة، وفى متناول يد الجميع .

جاء ذلك خلال قيام محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين، وجمع كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة بافتتاح مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية والمعقمات والمطهرات والمقام بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

ويعد هذا المصنع واحدا من أكبر مشروعات تصنيع الكمامات الطبية على أحدث وسائل التكنولوجيا فى مصر ومقام على مساحة إجمالية قدرها 1060 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تتجاوز 2.8 مليون جنيه وبرأس مال 1.5 مليون جنيه .

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 200 ألف كمامة معقمة يوميا، ومن المستهدف أن تصل إلى 450 ألفا خلال شهر على الأكثر، وذلك فضلا عن إنتاج المصنع لكمية قدرها 5 أطنان من المطهرات والمعقمات يوميا مستهدف رفعها إلى 10 أطنان يوميا، ويعمل بهذا المشروع ما يزيد عن 70 عاملا من أبناء الإسماعيلية سوف يتم زيادتهم الى 120 عاملا وعاملة.