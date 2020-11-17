محافظ أسيوط يأمر بصرف إعانات عاجلة وبحث شكاوى وطلبات المواطنين

أسيوط فريق المحافظات

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءه الدورى بالمواطنين للاستماع لشكواهم وبحث مقترحاتهم ودراسة تطبيقها على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، مؤكداً على ضرورة التواصل مع المواطنين أولاَ بأول ووضع حلول عاجلة للمشاكل التى تواجههم.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور على سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومصطفى عبدالفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، وأحمد حسن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ، وعلى عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، والشاذلى محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

والتقى المحافظ بـ 20 مواطن لبحث شكواهم وتنفيذ ومتابعة الطلبات المقدمة ووضع حلول لها تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأمر محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء بصرف بعض المساعدات العاجلة لبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الصعبة والرفع عن كاهلهم ومساعدتهم فى حياتهم المعيشية موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بعمل بحث اجتماعى لبعض الحالات ودراسة تقديم الدعم المادى والمعنوى والانتهاء من الاجراءات اللازمة لتنفيذ طلباتهم فى أسرع وقت ممكن، كما وجه مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بدراسة وفحص بعض الشكاوى ورفع تقرير عاجل لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أننا نعمل على التنسيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية مع بذل قصارى الجهد للنهوض بمستوى الخدمات وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى المجالات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعى للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكترونى "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ و التعامل مع بلاغات المواطنين.