اليوم السابع
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لحظة انفجار شاحنة غاز على طريق سريع بالمكسيك وفزع مستقلى السيارات.. فيديو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:30 م
لحظة انفجار شاحنة غاز على طريق سريع بالمكسيك وفزع مستقلى السيارات.. فيديو لحظة انفجار شاحنة غاز
كتب محمد شعلان

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سجلت لقطات فيديو حديثة لحظة انفجار شاحنة لنقل الغاز المسال، وقعت أمس الاثنين في ولاية ناياريت بغرب المكسيك ، حيث تحطمت الشاحنة وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية، وأظهرت لقطات الفيديو هرع مستقلي السيارات عن مكان الحادث عقب الانفجار خوفا من أن تمتد أثار انفجار الغاز المسال وتصل إلى سياراتهم المتوقفة على الطريق.

ونشر مكتب المدعي العام في ناياريت، فيديوهات وصور لتحطم الشاحنة التي انفجرت على طول الطريق السريع، وأفاد بأن الانفجار أثر على ثلاث سيارات أخرى عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصا، فيما عثر على جثة ثالثة على الطريق يشتبه في أنها تخص السائق أو مساعده، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ووفق بيان أمانة ناياريت للأمن وحماية المواطنين، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة كانت تسير نحو غوادالاخارا، ولكن فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة قبل أن تنقلب وتنفجر بالقرب من بلدة جالا جنوب ناياريت بالقرب من حدودها مع خاليسكو.

لحظة انفجار شاحنة غاز
لحظة انفجار شاحنة غاز

 

وفي حادث طريق آخر ولكن في الولايات المتحدة ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروع للحظة انقلاب شاحنة ضخمة على إحدى الطرق السريعة في جنوب ولاية كاليفورنيا بسبب قوة الرياح، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة ABC News الأمريكية لحظة إسقاط الرياح القوية في جنوب كاليفورنيا هذه المقطورة على الطريق السريع 210 بالقرب من لوس أنجلوس. ولم يبلغ عن أي إصابات خطيرة.

وتم إيقاف حركة المرور في ولاية تكساس الأمريكية حيث تحيط شاحنات القطر بشاحنة سوبر ماركت مقلوبة على طول الطريق 77 في الولايات المتحدة في أعقاب هبوب الرياح العاتية من إعصار هانا في ساريتا بولاية تكساس.


لحظة انفجار شاحنة غاز

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