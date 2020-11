لحظة انفجار شاحنة غاز على طريق سريع بالمكسيك وفزع مستقلى السيارات.. فيديو

سجلت لقطات فيديو حديثة لحظة انفجار شاحنة لنقل الغاز المسال، وقعت أمس الاثنين في ولاية ناياريت بغرب المكسيك ، حيث تحطمت الشاحنة وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية، وأظهرت لقطات الفيديو هرع مستقلي السيارات عن مكان الحادث عقب الانفجار خوفا من أن تمتد أثار انفجار الغاز المسال وتصل إلى سياراتهم المتوقفة على الطريق.

