كوريا الجنوبية تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفا و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ولم تسجل أي وفيات إضافية جراء كوفيد19- ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقا للسلطات الصحية.