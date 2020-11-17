اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:38 ص
كوريا الجنوبية تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى كوريا الجنوبية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفا و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
ولم تسجل أي وفيات إضافية جراء كوفيد19- ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقا للسلطات الصحية.


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كورونا فى كوريا الجنوبية

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