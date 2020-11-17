كبسولة سبيس إكس المأهولة تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت كبسولة لشركة سبيس إكس تحمل أربعة رواد فضاء بمحطة الفضاء الدولية مساء أمس الاثنين، في أول مهمة ترسل فيها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) طاقما إلى الفضاء على متن مركبة خاصة.

والتحمت الكبسولة (ريزيليانس)، وهي من طراز كرو دراجون وتقل ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء يابانيا، بالمحطة الساعة 11:01 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أي بعد 27 ساعة من إطلاقها على متن صاروخ فالكون 9 من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يقضي رواد الفضاء ستة أشهر في المحطة، وهي مختبر فضائي على بعد نحو 400 كيلومتر عن سطح الأرض. وسيحل محلهم بعد ذلك طاقم آخر من رواد الفضاء على متن كبسولة كرو دراجون. وسيستمر التناوب بهذه الطريقة حتى تنضم شركة بوينج للبرنامج بمركبات فضائية خاصة بها في أواخر العام المقبل.

ويضم طاقم المركبة قائد الفريق مايك هوبكينز وزميليه الأمريكيين فيكتور جلوفر وشانون ووكر ومعهم رائد الفضاء الياباني سويتشي نوجوتشي.

وهناك رائدة فضاء أمريكية ورائدا فضاء روسيان بالمحطة حاليا بعد أن وصلوا إليها في مهمة سابقة.