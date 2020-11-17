قطع المياه عن شبين القناطر 8 ساعات لأعمال الصيانة بمحطة عرب جهينة اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء، وذلك لأعمال صيانة بمحطة مياه عرب جهينة المرشحة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخرى، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع، الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى للإبلاغ عن أى أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة.